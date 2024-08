Giordano Biserni | Guard rail da ripensare Sono sempre il peggior nemico dei motocislisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Da oltre 30 anni, si batte per una maggiore sicurezza sulle strade italiane. Tra i temi che, nel tempo, ha affrontato di petto, c’è pure quello dei. E oggi, presidente dell’Asaps – l’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, fondata nel 1991 quando si contavano 8mila morti l’anno sulle strade – racconta quanto possano essere pericolosi questi strumenti di protezione, che però nonproteggono a dovere. Presidente, negli anni la sua associazione si è esposta a più riprese sui. Perché? "Noi abbiamodetto con grande chiarezza che i new jersey e idevono proteggere da eventuali errori e sbandate. Spesso però non lo fanno. In particolar modo, quelli che hanno un paletto di sostegno piantato nel terreno.