Calendario US Open 2024 oggi 28 agosto | orari partite ordine di gioco tv programma streaming

(Di mercoledì 28 agosto 2024) I primi turni dello USsono andati in archivio ed è tempo di cominciare i secondi turni sia nel tabellone maschile che nel tabellone femminile. Ecco che quindi ci saranno tre match che coinvolgeranno i giocatori italiani tra maschile e femminile. L’appuntamento indubbiamente più atteso è quello che vedrà in campo Matteo Berrettini opposto a Taylor Fritz come secondo match della sessione serale sul Louis Armstrong Stadium. Una cornice splendida per un match che potrebbe essere di altissimo livello. Il romano non ha brillato nel primo turno contro Ramos-Vinolas e avrà di fronte un osso duro, specie in queste condizioni e su questa superficie.