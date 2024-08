Borsa | Asia senza direzione future contrastati Tokyo +022%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si sono mosseunaben precisa le principali borse die Pacifico in attesa oggi dei risultati del colosso tecnologico Usa Nvidia e domani del Pil Usa.ha guadagnato lo 0,22%,Taiwan lo 0,84%, Seul lo 0,02% e Sidney ha chiuso invariata. Ancora aperte Hong Kong (-0,96%), Shanghai (-0,56%), Mumbai (+0,33%) e Singapore (-0,35%). Positivi esull'Europa,invece i contratti sui listini Usa. In Giappone l'indice coincidente di giugno è sceso del 3,9% contro il -3,4% previsto, a fronte del rialzo dell'1,9% di maggio, ma l'indice predittivo è calato del 2,1% contro il -2,6% previsto portandosi a 109 punti a fronte dei 108,6 attesi e dei 111,2 del mese di maggio. In arrivo la fiducia dei consumatori francesi e le vendite industriali italiane, mentre dagli Usa sono attese le richieste di mutui e le scorte settimanali di greggio.