Aaron Engl la corsa in taxi e il sangue nel suv | le ipotesi sulla morte del boscaiolo semi decapitato

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ancora dubbi e incertezze attorno alladi, il24enne il cui corpo senza vita è stato trovato, la mattina dello scorso 18 agosto, con la testa quasi decapitata in una frazione di Marga, in Val Pusteria. Unaincon gli amici per rientrare in paese dopo una festa, sarebbe quella l’ultima occasione nella quale il ragazzo è stato visto vivo. L’autista che ha accompagnato i giovani – partiti da Barbiano alle 3.30 del mattino -, è stato ascoltato dagli inquirenti. Nessunaè ancora esclusa. L’ultimain– Dopo 50 minuti di viaggio, ilha scaricato gli amici a Terento, ma quella nottenon è rientrato a casa. La sua Mitsubishi Pajero si è messa in moto, invece, verso Marga di Terento, a 1.600 metri d’altitudine, dove il cadavere del ragazzo è stato ritrovato poche ore dopo da alcuni turisti.