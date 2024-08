Xsolla e Savvy Games Group firmano un memorandum d’intesa per promuovere lo sviluppo di videogiochi in Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 27 agosto 2024)collaborano al lancio dellaAcademy in Arabia Saudita, alla realizzazione dei principali eventi di settore, alla creazione di 3.600 nuovi posti di lavoro entro il 2030 e all’istituzione di Riyadh come sede regionale di, promuovendo la Vision 2030 del Regno come hub mondiale per ie gli eSport RIYADH, Arabia Saudita–(BUSINESS WIRE)–, società globale di commercio di, ha annunciato oggi la firma di un(MoU) con La partnership strategica favorirà la creazione di 3.600 nuovi posti di lavoro nel settore deientro la fine del 2030, perla vision del Regno dei giochi e degli eSport del futuro. Si tratta di un impegno significativo per la crescita deiper sviluppatori, editori e giocatori non solo in, bensì in tutto il mondo.