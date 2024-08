US Open 2024 | Sun si ritira dopo aver perso il primo set avanza Bronzetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Prosegue l’avventura di Luciaallo US. L’azzurra infatti ha beneficiato del ritiro della sua avversaria, Lulu Sun, al termine delset, vinto comunque con il punteggio di 6-3 dalla portacolori italiana. La neozelandese, che fece quarti di finale meno di due mesi fa a Wimbledon, ha accusato un problema all’anca sul finire del set, chiuso con l’ace da, e si èta subito. Sun paga forse anche le fatiche della settimana passata a Monterrey, che l’ha vista giungere in finale, sconfitta dalla ceca Lucia Noskova.così al secondo turno, dove incontrerà la numero 2 del seeding Aryna Sabalenka, vittoriosa di recente nel Wta 1000 di Cincinnati. US: Sun siilset,SportFace.