Uomo cremato per sbaglio mentre faceva un sonnellino

(Di martedì 27 agosto 2024) Sta circolando sui social network la notizia che un dipendente di un obitorio sarebbe stato“per errore”un. Ma è vera questa notizia? Innanzitutto cerchiamo un pochino su Internet i riferimenti, e troviamo che la notizia risale addirittura al 2017, quando il primo marzo di quell’anno il sito web World News Daily Report (WNDR) riferiva che tale Henri Paul Johnson, impiegato dell’obitorio di Beaumont nel Texas, era stato inavvertitamente incenerito da un collegasonnecchiava sul lavoro: An employee of the Jefferson County morgue died this morning, after being accidentally cremated by one of his coworkers. According to the Beaumont Police Department, 48-year old Henri Paul Johnson decided to take a nap one a stretcher after working for sixteen hours straight.