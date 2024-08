Un trucco a prova di caldo e i segreti di bellezza delle aspiranti Miss Italia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 27 agosto 2024) Dalle dive del passato alle reginette didel presente, Salvatore Garbato è un punto di riferimento nel mondo del make-up. Giudice e truccatore personale aCalabria, in questa intervista svela idigiovani concorrenti del concorso di, la cui finale si terrà tra pochi giorni, e spiega come sfoggiare un look fresco e luminoso anche sotto il sole cocente. Lei è famoso per essere il truccatore della mitica Maria Giovanna Elmi, della bellissima Brigitta Boccoli e di tante altre dive del grande e piccolo schermo, comprese star maschili come l’iconico attore Kaspar Capparoni. In effetti la listamie clienti è molto più lunga Ho iniziato con la splendida Maria Giovanna: seguirla mi ha insegnato tanto, facendomi perfezionare nella professione.