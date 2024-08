Traffico Roma del 27-08-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto si rallenta lungo il raccordo anulare sulle due carreggiate tra le uscite laurentine Appia la polizia locale Ci segnala incidente con code su via Laurentina nei pressi di via Francesco de suppe in direzione di via Cristoforo Colombo in viale Giotto per riprese cinematografiche chiuso fino alle ore 21 il tratto tra via Leon Battista Alberti via Francesco Borromini In entrambe le direzioni devi anche la linea 715 chiusa fino al 2 settembre lo ricordiamo per lavori la tangenziale est e tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni per lavori di manutenzione dei Binari sul ponte Garibaldi resta chiusa fino al 16 settembre la corsia tranviaria In entrambe le direzioni divieto di circolazione sulla corsia laterale destra in direzione di Piazza Gioacchino Belli attenzione alla segnaletica sul posto chiudiamo con il maltempo ...