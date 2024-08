Stop ai mozziconi di sigaretta sulle spiagge | distribuiti portacenere portatili

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 agosto 2024 – “Ottima l’iniziativa di distribuireai bagnantiitaliane, in modo da prevenire l’abbandono deidisull’arenile” – ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio. “Con Fare Verde ci accomuna l’impegno per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente – ha continuato Capacchione – per noi balneari l’ambiente costituisce la materia prima delle nostre attività. Gli imperativi categorici del lavoro balneare, oltre a quello di garantire la sicurezza dei bagnanti, sono il bello e il pulito. Per questo collaboriamo con tutte le iniziative di sano ambientalismo. Ottima l’iniziativa di Fare Verde contro l’abbandono in spiaggia deidi sigarette, molto utile la distribuzione deiai bagnanti.