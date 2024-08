Sharon chi l’ha uccisa lo sapeva | la scoperta sulle telecamere

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 27 agosto 2024) A quasi un mese dall’omicidio diVerzeni, non c’è ancora nessun sospettato. La barista 33enne è uscita di casa intorno a mezzanotte e 50 minuti dopo è stata trovata cadavere. Chi la voleva morta? L’assassino era qualcuno che conosceva? E perchèaveva l’abitudine di uscire così tardi la notte? Ancora tante domande che sembrano non trovare risposta nel giallo dell’estate. Intanto si segue la pista del killer professionista. Leggi anche: Sergio Ruocco, interviene il fratello: cos’ha detto suLeggi anche: Sarah Scazzi, 14 anni dopo il delitto esce questa notizia: ora parla lui Chilo: laChi ha uccisoVerzeni in via Castegnate 32 a Terno d’Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi forse è stato molto fortunato o ha studiato tutto a tavolino.