Protezione civile il capo dipartimento Fabio Ciciliano visita la sede dell’Ingv

(Di martedì 27 agosto 2024) Nella giornata odiernadella, e’ stato ospite dellaromana dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Ricevuto dal presidenteCarlo Doglioni, dal direttore generale Simona Mennella e dai direttori diTerremoti, Vulcani e Ambiente, Claudio Chiarabba, Francesca Bianco e Massimo Chiappini,– riferisce una nota – hato la sala operativa di Roma e, in collegamento con le sale di sorveglianza dell’Osservatorio vesuviano di Napoli e dell’Osservatorio etneo di Catania, ha seguito in diretta le continue attivita’ che l’Istituto svolge per il monitoraggio e la sorveglianza sismica, vulcanica e di allerta tsunami su tutto il territorio nazionale e parte del Mediterraneo, oltre l’impegno dell’Istituto nel campo dello space weather e sui temi ambientali del sistema Pianeta.