Newcastle | Tonali pronto al rientro in campo dopo la squalifica

(Di martedì 27 agosto 2024) Sandroa tornare incon ilmercoledìladi 10 mesi per aver violato le regole sulle scommesse. Parlando in conferenza stampa, il tecnico dei Magpies, Eddie Howe ha detto che il centrocampista azzurro si sente come “in una fase successiva della sua carriera“. L’ex Milan è arrivato in Inghilterra dai rossoneri nel corso del mercato estivo del 2023, ma ha giocato solo 12 partite prima di ricevere la lunga sospensione dalla Federazione calcistica italiana a ottobre per aver scommesso sul Milan e sul Brescia mentre militava in entrambe. Una commissione di regolamentazione indipendente ha inoltre sanzionato il giocatore con unaaggiuntiva di due mesi che è stata sospesa fino alla fine di questa stagione.