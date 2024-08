Laboratori Chimici Stante | Analisi ambientali per le aziende i vantaggi di appoggiarsi a un laboratorio vicino e indipendente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) (Adnkronos) - L'accesso adilocali o integrati direttamente nel sito produttivo offre allebenefici economici e di prestigio, migliorando la gestione operativa e rafforzando la propria immagine attraverso un impegno per la qualità e la sostenibilità ambientale. Bologna, 27 agosto 2024 - Il settore dellechimiche in Italia si trova ad affrontare una sfida importante: la scarsa presenza didislocati sul territorio, accompagnata da un depauperamento di competenze specifiche e da una limitata disponibilità di attrezzature adeguate. Questa mancanza costituisce un ostacolo significativo per tutte quelle realtà produttive che hanno bisogno di ottenere velocemente i risultati dellechimiche, come richiesto nel settore industriale.