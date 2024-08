Il parlamento ucraino non ha vietato il cristianesimo

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 27 agosto 2024) Il 21 agosto 2024 è stato pubblicato su Facebook un video in cui si vede il momento del risultato, comunicato in cirillico, di una votazione all’interno di uni cui banchi sono decorati con delle bandierine dell’UE e dell’Ucraina. Secondo l’autore del post, si tratterebbe della votazione del, che avrebbe «» il, «mettendo al bando la Chiesa ortodossa ucraina». Il contenuto è presentato in maniera fuorviante e veicola una notizia infondata. Il video è stato effettivamente filmato nel(Verkhovna Rada) il giorno 20 agosto 2024, in occasione dell’approvazione della legge 8371. Infatti, al minuto 0:03 del video pubblicato su Facebook si vede un uomo con la camicia a maniche corte grigia applaudire in segno di approvazione. Lo stesso uomo è stato fotografato nello stesso istante dal fotografo Andrii Nesterenko.