Dal Napoli all’Espanyol | le parole di Cheddira E Gaetano…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 agosto 2024) Dal, in prestito: di seguitro ledi Walidrilasciate ai canali ufficiali del club spagnolo. “Mi sento molto bene, sono molto felice e contento di essere qua. Non vedo l’ora di iniziare già da oggi questa nuova esperienza e di dare il massimo per questa maglia. È la mia prima avventura fuori casa, la faccio in una città bellissima come Barcellona, sarà tutto più semplice e facile soprattutto in un club come l’Espanyol che ha una storia molto importante. Le persone che lavorano qui sono molto brave e mi aiuteranno tanto, non vedo l’ora di dare il massimo in campo”. Lo stadio dell’Espanyol “Stadio? Sì, ci sono stato con la Nazionale. È uno stadio bellissimo, infatti faccio i complimenti alla società per questo stadio e non vedo l’ora di giocarci per questa maglia.