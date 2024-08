Cristiano Ronaldo allontana il ritiro | Dopo? Sicuramente non farò l’allenatore Mi vedo fare cose fuori dal calcio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) “Non so se mi ritirerò presto, tra due o tre annima probabilmente logiocando per l’Al-Nassr“. 39 anni ma ilpare ancora un lontano pensiero: intervistato ai microfoni di Now,ha parlato del suo futuro e dei suoi progetti di vitache smetterà diil calciatore a tempo pieno. E sulla nazionale portoghese, l’attaccante non vuolealcuna previsione: “Quando lascerò la nazionale non darò alcun preavviso a nessuno. Sarà una decisione molto spontanea da parte mia, ma anche una decisione che avrò ponderato attentamente. Ma adesso, quello che voglio è essere in grado di aiutare la nazionale nei suoi prossimi impegni. Abbiamo la Nations League davanti e mi piacerebbe molto giocare“. Il futuro di CR7 “Al momento, non sto pensando di diventare allenatore, né per una prima squadra né per una squadra qualsiasi.