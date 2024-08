Cicloamatore morto accertamenti sul malore Riscontri diagnostici sul decesso di Stefano Berna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Lucca, 27 agosto 2024 – Sarà effettuato domani all’obitorio del Campo di Marte il riscontro diagnostico sulla salma di, illucchese di 60 annisabato scorso in via delle Nubache a San Macario in sella alla sua bici. Nato in Svezia, ma da sempre residente all’Arancio, era un ciclista amatoriale che prendeva parte a gare agonistiche in tutta Italia. Era stato trovato a terra sabato mattina accanto alla sua bici, ma i tentativi di rianimarlo erano stati vani. La bicicletta era intatta, come il casco che indossava e aveva solo lievi escoriazioni sul volto. Tutto fa pensare a un fatale. Sul posto erano subito arrivati i mezzi della Misericordia e della Croce Verde e un medico aveva tentato una rianimazione anche con il defibrillatore. Ma era stato tutto vano.