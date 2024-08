Che numeri si accompagnano al ritorno degli Oasis

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 27 agosto 2024) Reunion, quale sia stato il motivo della pace (finalmente!) ritrovata tra i fratelli Gallagher non è ancora chiaro. C’è chi sostiene che si tratti di freddo e banale business e chi, più romanticamente, aveva già notato un disgelo tra i due avvenuto via social (e non solo) nelle scorse settimane e immagina che – dopo anni di litigi, scontri e lotta per la leadership della band – Liam e Noel abbiano voluto definitivamente sotterrare l’ascia di guerra. Come se la famosa Don’t look back in anger fosse diventata, a un certo punto, un brano dal titolo profetico per il loro rapporto da sempre vissuto tra alti e bassi. In ogni caso, la ragione è poco importante di fronte a una sola e grande certezza che oggi è diventata ufficiale: glitorneranno insieme e suoneranno in almeno 14 appuntamenti live nel 2025.