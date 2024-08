Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 27 agosto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024) Ilin Serie A si chiuderà il prossimo 30. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’ufficialità di Tomas Palacios è ormai imminente. Il difensore dell’Indipendiente Rivadavia è arrivato ieri a Milano in mattinata ed ha svolto le visite mediche al Coni. La firma è slittata alla giornata di oggi per questioni burocratiche da risolvere. Federico Chiesa è ancora una pista viva: il Barcellona ha abbandonato la trattativa, si inserisce però il Liverpool e l’esterno della Juventus apprezza la destinazione.