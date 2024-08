Biasin | Acquisto di Correa ultimo azzardo dell’Inter Aspettative erano alte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024)è arrivato all’Inter nell’estate del 2021 come colui che avrebbe dovuto sostituire numericamente e per rendimento in campo Lukaku. Le successive stagioni non hanno però dimostrato che fosse adatto per il compito. Di questo ne ha parlatoa Radio Sportiva. IL PUNTO – Joaquinè indubbiamente un calciatore che l’Inter preferirebbe cedere, quest’estate, piuttosto che vederlo liberarsi a zero nell’estate del 2025. I nerazzurri hanno provato in più modi a convincerlo a trasferirsi in piazze estere, senza però riuscire nel proprio intento.ha sostenuto durante l’intero calciomercato estivo di sentirsi ancora all’zza dei grandi campionati europei, rifiutando così le proposte provenienti dalla Grecia e dall’Argentina.