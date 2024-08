Barbara D’Urso | Rapporto bruscamente interrotto con Mediaset E vende gli abiti di scena

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 27 agosto 2024) Lo sappiamo tutti: ilprofessionale diconsi è. A lungo, è stata la “notizia” del momento: un divorzio che nessuno si aspettava, forse per il modo in cui è avvenuto, considerando che a lungo è stata la conduttrice di punta della Rete. E ora la conduttrice, su TikTok, ha menzionato nuovamente la sua ex “casa”, prendendo una decisione lodevole:re i vestiti indossati durante le trasmissioni per beneficenza.i vestiti indossati aper beneficenzaha parlato raramente della separazione da: qualche frecciata sui social, o ancora nel salotto di Mara Venier a Domenica In, in un’intervista fiume in cui ha spiegato cosa è accaduto con precisione e come ha reagito dopo la fine della collaborazione.