Astor senza pace accuse e misteri Kata | babbo e zio accusati di rissa

(Di martedì 27 agosto 2024) Firenze, 27 agosto 2024 – Tra il 23 e il 24 marzo del 2023, ci fu una notta agitata, all’ex hotel. Una delle tante, a dir la verità. Solo che adesso, a distanza di quasi quindici mesi dalla scomparsa della piccola, ogni episodio accaduto nell’immobile di via Maragliano, perfino il più collaterale, deve essere ben soppesato, alla ricerca di un ipotetico collegamento con il fattaccio. Anche perché, in quella gigantescache svegliò il quartiere, in cui qualcuno disse di aver udito perfino degli spari (ma nonostante una perquisizione non è mai stata trovata una pistola, neppure scacciacani), risultano coinvolte due persone molto vicine alla bimba: suo padre, Miguel Angel Chicclo Romero, e lo zio materno, Abel Argenis Alvarez Vasquez.