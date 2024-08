Verona-Juventus 0-3 Thiago Motta e Vlahovic in coro | Fondamentale l' atteggiamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 - Il magic moment dellaprosegue. Dopo il Como, anche l'Hellassi arrende per 3-0 alla Vecchia Signora, adesso in testa da sola alla classifica di serie A. Le buone notizie persi sprecano: dai sei gol segnati agli zero incassati in due giornate, passando per le ottime risposte dei giovani provenienti dalla Next Gen. Il tutto in attesa dei rinforzi, fra quelli che sono stati già ufficializzati e quelli che ancora devono arrivare. Grande protagonista di serata Dusan, a segno con una doppietta, che gli permette di diventare il giocatore ad aver realizzato più gol multipli in serie A nelle ultime sei stagioni (dal 2019-20). "Sicuramente stiamo facendo un gioco diverso, anche se questo non toglie qualcosa all'ultima stagione, nella quale abbiamo comunque fatto bene.