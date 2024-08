Thiago Motta superbo al limite dell' incoscienza | clamorosa stroncatura in tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) "? Ha un modo di comunicare classico nel quale mette superbia. Non so se si tratta di forte autostima o volontà di trasmettere qualcosa alla squadra”. La verità per il giornalista di Sportmediaset, Sandro Sabatini, è di non esagerare con i complimenti per il fresco allenatorea Juventus, reduce dal convincentissimo esordio contro il Como vinto per 3-0, con la scelta Mbangula (autore'1-0) indovinata. Così ha ribadito nell'ultima puntata di Pressing su Italia 1: “Si fa un torto ase gli si fanno troppi complimenti sul gioco o sulla scelta Mbangula, dato che nella Juve c'era bisogno di mettere in campo un giovane che portasse a un salto di qualità. Per 20' minuti (contro il Como, ndr) non ha toccato palla, poi ha calciato in porta l'1-0 anche se Reina è stato molto lento a tuffarsi.