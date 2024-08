Spazio allo studio soluzioni per la stampa 3D in orbita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le strutture dei satelliti, come antenne e pannelli solari, stanno diventando sempre più grandi e complesse. Un’alternativa al loro lancio dalla Terra potrebbe essere la costruzione direttamente nello, utilizzando tecniche come la3D o l’assemblaggio di componenti prefabbricati. Questa soluzione potrebbe rendere i lanci più efficienti, consentendo anche di riparare o aggiornare i satelliti in, prolungandone così la vita utile. Tuttavia, la produzione e l’assemblaggio nellopresentano sfide sia tecniche che legali, come il controllo della qualità e la gestione dei rischi. Studi recenti condotti dall’ESA e da altre organizzazioni stanno esplorando varie applicazioni, tra cui stazioni di assemblaggio e riparazione in, con l’obiettivo di sviluppare tecnologie innovative per il futuro.