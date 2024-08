Siamo tutti addolorati Parenti e amici sotto choc

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) SANTA CROCE Dolore e commozione. Vicinanza e solidarietà. L’intera comunità senegalese di Santa Croce si è stretta alla famiglia della piccola Mame Diara morta a causa delle intossicazioni causate dal fumo dell’incendio divampato nella casa di una famiglia diin via Turi. "dispiace e– le parole di Doudou Dia, presidente dell’associazione Cossan, la comunità senegalese di Santa Croce – Sono qui in ospedale a Empoli per dare supporto e conforto ai genitori. La bimba non ha neppure un graffio. E’ morta a causa del fumo che ha respirato. Era con tree la nonna di questi ultimi, arrivata sabato con il babbo che l’aveva accompagnata per giocare con i piccoli connazionali che abitano a Santa Croce. Al momento di ritornare a casa a Pontedera Mame Diara si era messa a piangere. Voleva rimanere a giocare con gli amichetti e il padre l’ha accontentata.