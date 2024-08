Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Giù le mani da Victor. Roberto Calenda, dell'attaccante nigeriano, alza la voce su X. "è un giocatore del, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione – ha sottolineato Calenda – Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest'anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è undalontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell'anno, ottavo al Ballon d'Or, hadain. Serve rispetto ed equilibrio". Il tutto avviene il giorno dopo le voci su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita.