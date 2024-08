Maltempo nella Bergamasca grandinata in Val Seriana Forte vento sul lago d’Iseo | barche in difficoltà a Lovere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Bergamo, 26 agosto 2024 – Dopo l’allerta di ieri, pioggia e grandine si sono abbattute in diverse province della Lombardia, Bergamo compresa. L'improvviso temporale di questa mattina, lunedì 26 agosto, ha causato numerosi danni dalle valli al. In Valle, una violentaha provocato rallentamenti alla viabilità dell'arteria principale, la statale 671. Diversi automobilisti hanno cercato riparo sotto ponti e cavalcavia. Mentre, a, sul, ilha messo intrecon altrettante persone a bordo, che erano partite dal Circolo Canottieri Sebino di via Paglia intorno alle 7.30. Stando a quanto riporta la stampa locale, le imbarcazioni si sarebbero ribaltate e gli occupanti sarebbero finiti in acqua. Immediato l'allarme ai soccorsi, dopo che alcuni testimoni da riva avevano assistito al ribaltamento.