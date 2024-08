Grande Fratello Greta e Sergio di nuovo in crisi | il gesto di lei non passa inosservato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 agosto 2024) I due ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini sono diai ferri corti, come dimostra ildiBrutte notizie per i Sergetti, come si chiamano sui social i fan della coppia formatasi durante l'ultima edizione delRossetti eD'Ottavio, infatti, sembrano essere arrivati a unpunto di rottura. Nelle ultime ore,ha smesso di seguiresu Instagram, mentre lui ha deciso di partire con i suoi amici per Bali, sollevando non pochi sospetti tra i fan. Segnali disui social:si allontanano? Negli ultimi mesi, i rapporti tra i due ex gieffini si erano già raffreddati, con i fan che avevano notato una mancanza di interazioni