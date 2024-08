Giovanile Torneo Rocco l’Affrico fa subito scintille Il Partizan è la squadra da battere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ha preso il via sui campi della Settignanese e di Bagno a Ripoli il 45°internazionale di calcioNereoper la categoria Allievi. Nella prima giornata si sono messe in evidenza le squadre straniere delBelgrado e dello Sturm Graz, insieme al Monza e ai sorprendenti fiorentini del. I risultati:Belgrado-Spezia 4-1, Settignanese-Sturm Graz 0-3, Honved Budapest-Monza 0-1 (calcio d’inizio del nuovo assessore allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini), Pontedera-Tau Altopascio 1-1, San Donato Tavarnelle-Sangiovannese 1-2, Pisa-Siena 7-0, Affrico-Carrarese 2-1, Lucchese-Arezzo 1-2. Le prime classificate si qualificano per le semifinali. Girone A: Arezzo, Pontedera, Tau Altopascio, Lucchese. Girone B: Pisa, Sturm Graz (Austria), Settignanese, Siena. Girone C: Carrarese,Belgrado (Serbia), Affrico, Spezia.