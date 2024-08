F1 almeno a Monza la Ferrari troverà quel benedetto nichelino per fare l’Euro?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il Gran Premio d’Olanda di F1 è ormai alle spalle. La, indipendentemente dalo che è stato il risultato della gara di ieri, deve obbligatoriamente tenere alta la guardia. Non importa se le prestazioni di Zandvoort si sono rivelate trionfali, deludenti o talmente anonime da non suscitare alcuna emozione. Alla luce di quanto c’è all’orizzonte, ogni esito avrebbe avuto il medesimo valore del proprio contrario. Nell’ottica della Scuderia di Maranello, il risultato raccolto sulla pista edificata a un tiro di schioppo dal Mare del Nord è destinato giocoforza a essere eclissato da quanto avverrà nei prossimi giorni, perché la Formula Uno sbarca nel nostro Paese. Si corre in casa, dove il Cavallino Rampante è perennemente obbligato a essere protagonista. Indipendentemente dalle potenzialità a disposizione, quando si corre in Brianza, le Rosse sono sempre “chiamate alle armi”.