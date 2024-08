Endless Love anticipazioni turche | Nihan pronta a rivelare la verità a Kemal

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Momenti di alta tensione nelle prossime puntatesaràlasulla piccola Deniz nel corso della seconda stagione della soap turca di Canale 5. Trame: Emir ha un atteggiamento morboso con Deniz Nel corso della seconda stagione– che prenderà il via il prossimo 30 agosto – vedremo Emir Kozcuo?lu dimostrare un attaccamento morboso verso la piccola Deniz. L’uomo saprà bene che non è sua figlia, visto che non ha mai fatto l’amore con, tuttavia dichiarerà alla moglie che è lui il solo uomo che la bimba può chiamare papà. Il perfido Emir non risparmierà minacce alla moglie, che da parte sua inizierà a preoccuparsi seriamente all’idea che lui possa fare del male anche alla piccola.