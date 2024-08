De Laurentiis sa come portare Osimhen a Parigi e si concede l’azzardo Corbo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2024) Desae si) Ecco cosa scrive Antoniodopo il 3-0 del Napoli al Bologna nella seconda giornata di campionato. Scrive: Il primo gol libera il non più cupo Conte dalle sue tensioni. Non è facile questo impatto con società, squadra e città. Chiede, Denon gli nega nulla ma proprio nulla, abrogando anche i suoi sistemi di mercato, ispirati da astuzia e attendismo.Si. Bloccare un anziano bomber di 31 anni, in chiaroscuro nelle ultime due stazioni con Chelsea e Roma, solo per non spegnere gli entusiasmi del nuovo allenatore. Prova sacrificio e lealtà verso il partner che riporta l’entusiasmo e il calcio a Napoli, dopo la enigmatica fuga di Spalletti e i disastri tecnici di un anno. Visionariodev’essere un grande industriale, evidentemente sae rischia.