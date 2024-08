Bonaccini a M5S | Essere contro non basta Riflettere su politica estera

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 26 agosto 2024) AGI - "Costruire un'alleanza '' la destra non, serve invece 'l'alternativà a destre sovraniste e regressive. Certo servirà convergenza anche sullaper difendere democrazie e libertà, ma anche pretendere un'Europa che diventi soggetto politico capace di muoversi per ridurre conflitti e promuovere la pace" Lo dice, parlando del 'campo largo' e in particolare del rapporto tra Pd e M5s, il presidente del Pd, Stefano, intervistato dal Corriere della Sera. "Che poi Conte non veda la differenza tra Trump e Harris, non ci impedisce di schierarci senza indugi al fianco di Kamala. Come penso farebbe la maggioranza degli elettori del M5s", aggiunge. FI fa sul serio sullo ius scholae? "Me lo auguro nell'interesse di bambini e ragazzi che avrebbero finalmente diritti oggi negati", la risposta dell'ex presidente dell'Emilia Romagna oggi eletto in Ue.