Al via il nuovo festival Sussultò E arriva il ‘Barbero di TikTok’ Edoardo Prati

(Di lunedì 26 agosto 2024) Firenze, 26 agosto 2024 – Il “Barbero di TikTok”, il comico, attore e regista Alessandro Paci, il pallavolista ex medaglia di bronzo a Londra 2021 Mauro Berruto, il divulgatore scientifico Willy Guasti: saranno solo alcuni dei protagonisti della prima edizione di Su-sultò 2024 che, da martedì 27 agosto a venerdì 30 agosto a Sesto Fiorentino e da giovedì 29 agosto a mercoledì 4 settembre a Barberino Tavarnelle porta spettacoli teatrali con l’obiettivo di raccontare le storie che hanno costruito il mondo in cui viviamo in un modo originale, provando a dare una risposta ai grandi interrogativi dell’umanità.