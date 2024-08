Un evento che non conosce crisi L’impronta di Stanganini e Bruschi | Pezzi pregiati per sorprenderci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) - Il padre Pasquale Velona fu, oltre 60 anni fa, uno dei fondatori della mostra antiquaria cortonese insieme ad altri due indimenticati professionisti come Giulioe Ivan. Oggi Furio Velona ne è al timone artistico da quasi 10 anni con la stessa emozione degli inizi. A questa manifestazione è legato da un affetto che forse va anche al di là dell’incarico ufficiale. Nella sua tradizione di antiquario gelosamente tramandata da generazioni, Velona, è stato negli anni soprattutto un protagonista attento dell’esposizione di fine estate in città. Qual è la forza della Cortonantiquaria? "Mentre altre realtà simili alla nostra sono in sofferenza e hanno addirittura chiuso i battenti, la mostra di Cortona ancora è in splendida salute. La sua storicità è un incredibile punto di forza. Poi Cortona è Cortona.