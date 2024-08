Tragedia su un lido pontino | bagnate muore a 67 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 25 agosto 2024) Un pomeriggio di fine estate si è trasformato in un dramma senza precedenti sul litorale, dove un uomo di 67ha perso la vita durante un bagno a Sperlonga. La vittima, colpita da un improvviso malore mentre si trovava in acqua, si è accasciata senza dare il tempo ai presenti di intervenire in modo efficace. L’uomo, secondo le prime testimonianze, è caduto di faccia sull’acqua, perdendo immediatamente conoscenza. Nonostante il pronto intervento di alcuni bagnanti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi, il tentativo di salvare l’uomo è risultato inutile. Un’eliambulanza è atterrata a pochi metri dal luogo dell’incidente, pronta per un trasporto d’urgenza al più vicino ospedale, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.