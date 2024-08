Più espositori e nuovo layout Genova è pronta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) L’aforisma di Oscar Wilde è un po’ forzato ma non del tutto irragionevole: ’Solo i superficiali non giudicano dalle apparenze’. E se è così, merita di essere scomodato a poche settimane dal 64esimo Salone Nautico didove a contare saranno il forte impatto visivo delWaterfront di Levante, gli spazi aggiuntivi rispetto al passato, l’elenco infinito die ilgate di accesso allestito al piano terra del moderno Palasport, finalmente degno dell’accoglienza che merita un evento progettato per essere speciale. Lo è sempre stato. E stavolta lo sarà anche di più, vero e proprio oracolo dell’economia del mare e benchmark delle tendenze tecnologiche e di mercato su scala globale, per nulla intenzionato a cedere posizioni nel ranking delle manifestazioni internazionali di settore.