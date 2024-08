Pisa bambina muore dopo essere stata evacuata da un incendio scoppiato in un palazzo a Santa Croce sull’Arno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Unaè morta a causa di unche si è sviluppato domenica mattina in uno stabile in via Turi nel centro di). La piccola, trovata priva di sensi dai Vigili del fuoco che sono intervenuti, è morta all’ospedale di Empoli dove eraportata dai soccorritori. Le sue condizioni erano subito apparse molto gravi. I vigili del fuoco, intervenuti con più squadre, oltre allahanno portato fuori dall’abitazione altre cinque persone tra cui tre bimbi, una donna incinta e un altro adulto. L’si è sviluppato in appartamento al secondo piano dell’edificio. Le persone evacuate si trovavano nella casa accanto a quella in cui erano divampate le fiamme. L'articoloda unin unproviene da Il Fatto Quotidiano.