New Zealand vince la Preliminary Regatta 2024 | Luna Rossa paga tre penalità

(Di domenica 25 agosto 2024) L’antipasto di America’s Cup finisce nello stesso modo di Auckland: Newcheche si conferma seconda forza. Nell’ultimo atto delladi Barcellona, sede dell’edizionedella competizione più antica al mondo, sono i Kiwi are l’evento nello scontro diretto con il team italiano in una gara rocambolesca caratterizzata da treinflitte a. Rispetto al match del primo pomeriggio contro Alinghi, il team di Max Sirena fa due cambi ma solo nella squadra di cyclors: dentro Cesare Gabbia e Luca Kirwan, fuori Mattia Camboni e Nicholas Brezzi Villi. Di fatto la formazione di partenza è la stessa che ieri ha ottenuto il terzo punto battendo gli inglesi di Ineos Britannia. Al timone i collaudatissimi Jimmy Spithill e Francesco Bruni, mentre Ruggero Tita rimane in panchina. La pre-start è decisiva.