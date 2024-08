Mamma e figlio arrestati per spaccio E lui viene immobilizzato col taser

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) I primi segnali sospetti, quando le forze dell’ordine sono arrivate sotto casa loro. Segnali confermati una volta dentro casa, quando gli operatori hanno trovato di tutto in possesso a madre (già gravata da precedenti con la giustizia) e(sottoposto al regime della detenzione domiciliare): droga in bagno, altra gettata dalla finestra, un bilancino, soldi in contanti con banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento. Come non bastasse il giovane si è scagliato contro gli ufficiali in servizio, ma in tempo zero è stato neutralizzato grazie all’utilizzo del: sono stati entrambiper i reati di detenzione edi sostanze stupefacenti in concorso. L’intervento è stato effettuato venerdì dai poliziotti della Volante di Ancona e dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile dorico in un’abitazione di Brecce Bianche.