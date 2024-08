Magherno motociclista trovato solo a terra con ferite | rintracciato l’automobilista pirata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024)(Pavia), 25 agosto 2024 - E' statodai carabinieri, ancora al volante della sua Seat Ibiza, sulla quale era fuggito dopo l'incidente con unferito. L'uomo, 49enne del Lodigiano, è stato denunciato, in stato di libertà, sia per omissione di soccorso che per guida in stato di ebbrezza,con un tasso alcolemico di tre volte il limite consentito. L'incidente è successo nel pomeriggio di ieri, sabato 24 agosto, sulla Strada Provinciale 9 a. Nello scontro tra la Seat Ibiza e il motociclo, un 125 di cilindrata, il centauro, anche lui di 49 anni, ha riportato traumi con sospette fratture, trasportato con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita.