LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2024 in DIRETTA | duello serrato tra Gajser e Prado per la vetta del Mondiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di, GP, continua la sfida tra, Herlings e. Nella gara di qualifica della, Ruben Fernandez è partito con una grande prestazione, conquistando l’HoleShot. Subito dietro di lui si sono posizionati il pilota di casa Jeremy Seewer, seguito da Jorgee Maxime Renaux. Time Jeffrey Herlings non hanno avuto una partenza ideale, trovandosi rispettivamente in nona e undicesima posizione.ha iniziato immediatamente la sua rimonta e, al termine del secondo giro, era già quinto. A questo punto, ha ingaggiato uncon Maxime Renaux per la quarta posizione, che è riuscito a conquistare. Seewer è scivolato, permettendo adi salire in seconda posizione.