LIVE America’s Cup 2024 Preliminari in DIRETTA | Luna Rossa dà spettacolo e cede a New Zeland solo per tre penalità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:30 Si chiude qui la nostratestuale delle regateall’Cup di Barcellona. Appuntamento a giovedì prossimo con quelle ufficiali. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:28 “Siamo felicissimi dei ragazzi ed abbiamo fatto un buon lavoro. Peccato per lain partenza, mentre le altre due sono arrivate anche a causa delle difficili condizioni che non ci hanno fatto vedere con esattezza la posizione degli avversari. Abbiamo tanto da imparare ma siamo orgogliosi della prova”, le parole di Checco Bruni. 16:27 Da giovedì 29 agosto si farà sul serio, con la vera e propriaCup. Team Newgareggerà nel round robin, ma contro i neoesi non si otterranno e perderanno punti.