La Virtus fa già sul serio Masciarelli non basta Faenza vince di un soffio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024)81imola 80 Imola:29, Morina 9, Valentini 3, Magagnoli 3, Vannini 3, Santandrea , Anaekwe 8, Kadjividi 9, Ambrosin 5, Ricci 7, Galicia 4. All. Galetti. Note: parziali 22-18, 41-43, 62-57. Le amichevoli servono per giocare, andare oltre la routine degli allenamenti di pre season. Ieri laImola di Gianluigi Galetti ha esordito al PalaCattani giocando con i Blacks. Un buon test che fa ben sperare per i gialloneri. La squadra imolese, e non potrebbe essere altrimenti dopo poco più di una settimana di preparazione, è un cantiere aperto. Alo era ancora di più viste le assenze di Santiago Vaulet e Gian Marco Fiusco, ai box per problemi diversi.