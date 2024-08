Il Real Madrid dei nuovi Galacticos si divora gol su gol e comunque batte il Valladolid 3-0

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2024) Ildeisigol su gol eil3-0 Dopo una vittoria per 3-0 sembra assurdo parlare di quanti gol siilma è un tema per i Blancos. Quanti gol si mangia ildei? È impossibile portarne il conto. La squadra di Ancelotti ha sì battuto il3-0 ma due reti sono arrivate nel finale: all’89esimo Brahim Diaz e al 95esimo Endrick. C’è però voluta, al 50esimo, una rete di Valverde – uno dei pochi concreti – a sbloccare una partita che nel brutto primo tempo si era impantanata. L’uruguaiano ha segnato su punizione, grazie anche a una deviazione che ha spiazzato il portiere avversario. Poi, una serie incredibile di occasioni sprecate. Tanto, tantissimo possesso palla (ma Ancelotti non è tecnico che si vanta del possesso palla) e in relazione pochi gol.