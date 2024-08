Il Manchester United deve essere più clinico per competere al vertice

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-08-24 17:15:16 L'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, ha criticato i suoi giocatori e la loro capacità di essere precisi nell'ultimo terzo di campo dopo la sconfitta per 2-1 contro il Brighton in Premier League. I Seagulls sono passati in vantaggio grazie all'ex giocatore del Manchester United Danny Welbeck, prima che Amad Diallo realizzasse il pareggio all'inizio del secondo tempo. Sia a Marcus Rashford che ad Alejandro Garnacho sono stati annullati gol per fuorigioco, prima che Joao Pedro si ritrovasse con un ampio spazio a disposizione per segnare di testa il gol della vittoria nei minuti di recupero. Per la squadra di Ten Hag sarà come un'occasione persa e il manager olandese ha ammesso che i suoi giocatori devono fare meglio nell'ultimo trequarti di campo.