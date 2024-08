I primi rumors su Ben Affleck visto in compagnia di Kick Kennedy

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 agosto 2024) Benè statoindi un’amica, e la notizia sta già scatenando voci di una possibile relazione. Nel caso ve lo siate perso, alcuni testimoni oculari hanno dichiarato a Page Six cheè statonei suoi vecchi ritrovi, come il Polo Lounge del Beverly Hills Hotel, e a quanto pare, mentre era lì, si è incontrato con la figlia di Robert F.Jr.,. Non è stato rivelato perché i due trascorressero del tempo insieme e quindi la natura della loro relazione non è chiara. Ben sembra andare avanti con la sua vita nonostante il divorzio., pronipote del presidente John F, è una dei sei figli di RF Jr.