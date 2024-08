Golf | Lydia Ko non si ferma più Dopo l’oro olimpico suo il Women’s British Open a St Andrews

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Sembra di essere tornati indietro nel tempo, quando, tra 2014 e 2016,Ko dominava larga parte di quello che si poteva dominare. La neozelandese ha letteralmenteto il tempo e, a 27 anni, ritorna a vincere un Majorotto stagioni. Suo, per la prima volta, il, qui sponsorizzato AIG e, per di più, ospitato dal tempio del, l’Old Course di St.. E c’è di più: a risultare decisivo è il suo birdie sull’iconica buca 18, quella dove chiunque sogna di giocare per la vittoria. Lei l’ha fatto e ha vinto in -7 (-3 di giornata), creando un vero e proprio bis condel LeNational, poco fuori Parigi. Per lungo tempo, nel finale, il duello è sostanzialmente a quattro, dato che oltre a Ko vi prendono parte Nelly Korda, Lilia Vu e Jiyan Shai. Ognuna avrebbe i suoi ottimi motivi per fare la storia, e a un certo momento tutte sono a -6.